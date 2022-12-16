Песков назвал чушью сообщения СМИ о поручении Кадырову ликвидировать Зеленского

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал чушью информацию, опубликованную в газете The Wall Street Journal, о том, что Владимир Путин в начале специальной военной операции поручил чеченскому лидеру Рамзану Кадырову устранить президента Украины Владимира Зеленского.

"Это полная чушь", – передает ТАСС его слова.

Ранее экс-советник руководителя Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские военные доминируют над Вооруженными силами Украины, из-за чего впоследствии единственным шансом на спасение для Зеленского станет бегство в Польшу.

Он утверждает, что украинская сторона несет огромные потери в своей армии, чья численность постоянно сокращается.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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