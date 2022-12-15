В Кремле опровергли слухи об отставке Лаврова

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Сообщения СМИ о якобы готовящейся отставке главы МИД РФ Сергея Лаврова и кадровых перестановках в министерстве не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает RT.

"Традиционно я отвечу: относитесь соответствующим образом к таким слухам", – сказал он, комментируя данную информацию.

Ранее Песков назвал уткой распространяемую телеграм-каналами информацию о предполагаемой отставке начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Он подчеркнул, что Владимир Путин не подписывал подобных указов.

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