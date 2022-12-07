Лавров пожаловался на гендерно-нейтральные туалеты в Швеции

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров пожаловался на гендерно-нейтральные туалеты, которые он увидел в Швеции на саммите ОБСЕ. Об этом пишет "Лента.ру".

"Простите за подробности – я спросил, где туалетная комната в перерыве, мне показали комнату с буквами WC. Я спросил: "Это для дам или для джентльменов?" Мне ответили: "У нас все общее". Я не поверил, но это на самом деле было так", – рассказал он.

Лавров заявил, что такая организация пространства – это "не по-людски".

Ранее Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании форума "Валдай" заявил, что Запад имеет право на внедрение в свое общество "странноватых" тенденций вроде десятков гендеров и гей-парадов, но он не может требовать от других стран следовать в таком же направлении.

Глава государства подчеркнул, что традиционные ценности нельзя навязывать, их нужно уважать. Он указал, что Москва, в отличие от Запада, не лезет в чужой двор.

5 декабря Путин подписал закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола в России. За пропаганду ЛГБТ-отношений в СМИ и интернете можно получить штраф в размере пяти миллионов рублей.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!