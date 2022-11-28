17:50Культура
Актриса "Короны" призвала использовать гендерно-нейтральные категории на кинопремиях
Фото: ТАСС/АР/Vianney Le Caer
Английская актриса Эмма Коррин, исполнившая в четвертом сезоне сериала "Корона" роль покойной принцессы Дианы, попросила использовать гендерно-нейтральные обращения в наградах на тех или иных премиях. Об этом сообщает Deadline.
Актриса заявила, что рассчитывает на будущее, в котором нейтральные обращения станут применяться на постоянной основе. По ее мнению, в сегодняшних реалиях категории на премиях недостаточно инклюзивные.
Этим летом Коррин попросила общественность обращаться к ней, используя местоимение "они". Актриса поделилась, что не относит себя ни к женскому, ни к мужскому гендеру.
"Сейчас мне трудно оправдать в своей голове, что я небинарная и номинирована в женских категориях", – заключила Коррин.
До этого сообщалось, что пилоты и бортпроводники британской авиакомпании Virgin Atlantic теперь смогут выбирать униформу, невзирая на то, какой у них пол. Руководство приняло подобное решение в рамках актуальной политики гендерной идентичности в организации.
По словам представителей компании, инициатива нужна для представления разнообразия среди сотрудников и укрепления репутации инклюзивного пространства. Для этого же ранее там ослабили ограничения по поводу татуировок.
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