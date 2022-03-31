Американцы смогут выбирать гендер X при оформлении паспорта

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все американцы с 11 апреля получат возможность выбрать один из трех гендеров при оформлении паспорта.

"Граждане США смогут выбрать Х в качестве гендерной идентификации при заявлении на свой американский паспорт", – заявил Блинкен.

Госсекретарь добавил, что данную возможность расширят на другие виды документации в 2023 году.

В октябре 2021 года в США выдали первый паспорт с третьим гендером. Документ получила Дана Ззиим – интерсексуал с небинарной гендерной принадлежностью.

Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что идея о праве ребенка на самостоятельное определение гендера находится на грани преступления против человечества.