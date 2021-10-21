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Общество

18:38

Путин высказался об идее давать ребенку право определять свой гендер

власть общество дети

Фото: kremlin.ru

Идея о праве ребенка на самостоятельное определение гендера находится на грани преступления против человечества. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В совершенную фантасмагорию превратилась в ряде европейских стран дискуссия о правах мужчин и женщин", – отметил президент.

Он также выразил мнение, что подобные шаги Запада якобы под знаменем прогресса ошибочны.

Ранее на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что кризис, с которым сейчас столкнулось человечество, является цивилизационным – это кризис принципов существования человека на Земле.

По словам президента РФ, человечество в эпоху перемен и кризиса должно противостоять опасностям, но нельзя упускать и возможности этого периода.

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