Путин заявил, что мир переживает цивилизационный кризис

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Кризис, с которым сейчас столкнулось человечество, является цивилизационным – это кризис принципов существования человека на Земле. Об этом сообщил Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, человечество в эпоху перемен и кризиса должно противостоять опасностям, но нельзя упускать и возможности этого периода.

"По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на Земле. И нам все равно придется их серьезно переосмысливать", – отметил президент.

Ранее МИД РФ призвал страны избегать политизации сферы климата.

Замглавы ведомства Сергей Вершинин отметил, что Москва выступает против попыток закрепления в международном праве спорных климатических терминов, таких как "климатическая справедливость".

До этого Владимир Путин призвал учитывать изменения на планете для понимания процессов климата. Президент уточнил, что нельзя оценивать ситуацию только по антропогенным изменениям.