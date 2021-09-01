Путин призвал учитывать изменения на планете для понимания процессов климата

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Владимир Путин призвал учитывать изменения в недрах Земли и вне ее для понимания происходящих на планете климатических процессов. Об этом глава государства сообщил на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан".

Путин отметил, что для Земли были характерны глобальные катастрофы, приводившие к гибели почти всего живого.

"Десятки, сотни миллионов лет назад происходили события, которые приводили к почти полному вымиранию всего живого, <…> под 70 процентов всего живого погибало", – отметил президент.

Путин добавил, что влияние существующих антропогенных факторов на состояние и изменения окружающей среды необходимо анализировать как процессы на самой Земле, так и галактического масштаба.

Специалисты Института глобального климата и экологии имени Ю. А. Израэля (ИГКЭ) ранее назвали регионы России, наиболее страдающие от экологических изменений. Повышению температуры и засухам подвержены Крым, Ставропольский край, Курская и Воронежская области.