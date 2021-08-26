Ученые назвали дождь в Гренландии признаком критического изменения климата

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Ученые из Дании пришли к выводу, что о критическом изменении климата может говорить аномальный дождь в Гренландии, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Уточняется, что дождь прошел на высоте примерно три тысячи метров над уровнем моря, что могло произойти только при температуре выше или чуть ниже нуля градусов по Цельсию.

Специалисты зафиксировали всего девять таких случаев потепления за минувшие два тысячелетия. В течение последних десяти лет прошли три из них. При этом в 2012 и 2019 годах во время повышения температуры дождь на этих территориях не выпадал.

"Летом текущего года в Гренландии было зафиксировано потепление до рекордных 20 градусов по Цельсию. Волна тепла привела к дальнейшему ускорению таяния ледников, это вызывает беспокойство. Потепление в Арктике происходит быстрее, чем в среднем в мире", – отметил сотрудник Датского метеорологического института Мартин Стендель.

Ученые сообщают, что сейчас ледяной щит, покрывающий остров, в три раза превосходит территорию Франции. По их словам, данного объема воды достаточно, чтобы уровень Мирового океана во время таяния поднялся на семь метров.

Ранее в США заявили, что глобальное потепление и уникальное географическое положение дадут России преимущество при освоении Арктики.

Уточнялось, что в настоящее время добыча минеральных ресурсов в регионе затруднена из-за тяжелых погодных условий, однако США следует "подготовиться" к тому, что со временем "аппетит" России в Арктике будет только увеличиваться.