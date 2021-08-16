В России появятся новые критерии оценки аномальности погоды – Гидрометцентр

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Для оценки аномальности погоды со следующего года в России будут использоваться новые климатические нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.
Метеоролог отметил, что сейчас такая оценка дается на основе наблюдений с 1961 по 1990 год.
"Исследования, которые были проведены в разных странах и обобщены, говорят о том, что целесообразно климатические нормы обновлять один раз в 30 лет. <...> Эта работа очень сложная, у нас ее выполняет Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации – Мировой центр данных", – сказал синоптик.
Он также добавил, что анализ новых климатических норм представят в конце этого – начале следующего года.
"Но однозначно, что сообщений о погодных аномалиях станет меньше, потому что то, что сейчас, например, считается аномальным теплом, станет нормой", – добавил он.
Вильфанд отметил, что обновление климатических норм позволит отслеживать ситуацию в регионах, в частности, понимать интенсивность изменения климата, сезонности и осадков за последние 30 лет.
О том, что синоптики начнут использовать так называемый новый климат, ранее рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Он предупредил, экстремальная жара в России теперь будет повторяться чаще. В качестве примера метеоролог привел ситуацию в столичном регионе в августе. Нормой для этого месяца считается 10 дождливых дней и 77 миллиметров осадков. При "новом" климате, подчеркнул синоптик, нормой будет считаться 78 миллиметров осадков и 15 дождливых дней.
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