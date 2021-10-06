В Минприроды определили климатические риски для России

Фото: МЧС России

Минприроды РФ подготовило план адаптации к изменениям климата в сфере природопользования, а также назвало главные климатические риски для страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы документа отмечают, что наиболее разрушительными для России являются наводнения, лесные пожары и аномальная жара. Также за последние 20 лет вдвое выросло число опасных гидрометеорологических явлений.

Согласно данным зарубежных климатологов, риски природных пожаров в некоторых регионах Азии может увеличиться в 3 раза. Однако Минприроды РФ видит потенциал России в борьбе с дефицитом воды и продовольствия, поскольку большая территория страны позволит предупреждающим мерам действовать быстрее, чем процесс дефицита.

Ранее в Минприроды сообщали, что 11 объектов животного мира в России считаются вероятно исчезнувшими по итогам последней инвентаризации.

Речь идет в том числе о лошади Пржевальского, атлантическом осетре, красноногом ибисе, чернобрюхом глухаре и тюлене-монахе.

