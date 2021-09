Ученые предупредили о росте числа природных катастроф из-за изменения климата

Фото: ТАСС/Иван Никифоров

Ученые предупредили о возможном росте числа природных катастроф из-за изменения климата. Жители Земли могут столкнуться с учащением засух, пожаров, ураганов и наводнений. Соответствующие результаты исследований американских ученых опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Эксперты изучили ледяные керны Гренландии, что позволило им определить количество осадков, приземную температуру, направление ветров и количество штормов за каждый год вплоть до восьмого века. А события прошлого позволили смоделировать возможное развитие климатических изменений в будущем.

"Так, при нынешних темпах глобального потепления к 2060 году Североатлантическое атмосферное течение может выйти за пределы диапазона естественной изменчивости. Это приведет к резкому росту числа засух, пожаров, ураганов и наводнений", – сделали вывод ученые.

Отклонения Североатлантического атмосферного течения имеют большое значение для погоды. Например, если струйный поток уходит на юг, то обычно сухой климат Пиренейского полуострова испытывает мягкие и влажные условия. А когда поток мигрирует на север, то влага перемещается в Скандинавию.

По словам американских ученых, экстремальные погодные явления последних лет, такие как волны тепла этим летом на северо-западе Тихого океана и наводнения в Европе, – это недавние примеры того, как атмосферные потоки влияют на погодные условия в зависимости от их интенсивности и местоположения.

Ранее экологи рассказали, каким регионам РФ грозят серьезные последствия из-за изменения климата. Помимо природных явлений, глобальное потепление может привести и к быстрому распространению различных инфекций.