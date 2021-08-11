Ученые предупредили об угрозе исчезновения некоторых стран из-за глобального потепления

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В результате глобального потепления непригодными для проживания станут некоторые островные государства Тихого океана. Об этом со ссылкой на ученых сообщает газета The Guardian.
По мнению экспертов, страны данного региона долгое время испытывают на себе негативное воздействие продолжительных засух, мощных циклонов и сильных морских приливов. Специалисты отмечают, это приводит к засолению грунтовых вод и наносит вред сельскому хозяйству.
По мнению главы отдела исследований Greenpeace Australia Pacific Николы Казуле, нужно пристально наблюдать за повышением уровня моря на этих территориях.
"Вероятнее всего, больше всех от потепления пострадают острова Тихого океана. Нужно и дальше наблюдать повышение уровня моря. <...> Это приведет к тому, что непригодными для проживания станут такие места, как Кирибати, Вануату и Соломоновы острова", – сказал ученый.
Также исследователи считают, что некоторые острова могут уйти под воду из-за повышения уровня Мирового океана, а на фоне глобального потепления, подчеркивают эксперты, такие природные явления будут встречаться все чаще.
Ранее межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН предположила, что уже в 2030 году Земля преодолеет критический температурный порог, так как глобальное потепление стремительно усиливается. По данным ученых, концентрация углекислого газа в атмосфере в 2019 году достигла максимальных значений за последние два миллиона лет. Из-за выброса парниковых газов последние 50 лет температура на планете интенсивно растет.
Климатологи рассказали о последствиях глобального потепления
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