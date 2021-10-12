МИД РФ призвал страны избегать политизации сферы климата

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Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин призвал участников мирового сообщества аккуратнее использовать правовые термины, чтобы не допустить политизации климатической повестки. Об этом сообщает ТАСС.

"Россия продолжает призывать партнеров аккуратно обращаться к правовым понятиям и терминам, чтобы не дать повода использовать климатическую проблематику в политических целях. Важно, чтобы проблематика изменения климата и охраны окружающей среды объединяла, а не разъединяла мировое сообщество. Будем этому способствовать", – сказал Вершинин в видеообращении к участникам Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов".

Замминистра отметил, что Москва выступает против попыток закрепления в международном праве спорных климатических терминов, таких как "климатическая справедливость".

"Он способен лишь усилить риски политизации международного природоохранного права", – подчеркнул дипломат.

При этом, как указал Вершинин, в международном праве нет четких дефиниций понятий "Здоровая окружающая среда" и "Чистая схожая среда". По его словам, лишь отдельные их элементы можно найти в международных договорах и факультативных актах.

"То есть можно утверждать, что такой категории прав, как "экологические", по состоянию на сегодня, не существует", – заключил Вершинин.

Ранее Владимир Путин на 15-й сессии конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии анонсировал создание новых природоохранных территорий. По словам президента, к 2024 году в России планируется создать как минимум 23 новые природоохранные территории.