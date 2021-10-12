МИД РФ призвал страны избегать политизации сферы климата

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин призвал участников мирового сообщества аккуратнее использовать правовые термины, чтобы не допустить политизации климатической повестки. Об этом сообщает ТАСС.
"Россия продолжает призывать партнеров аккуратно обращаться к правовым понятиям и терминам, чтобы не дать повода использовать климатическую проблематику в политических целях. Важно, чтобы проблематика изменения климата и охраны окружающей среды объединяла, а не разъединяла мировое сообщество. Будем этому способствовать", – сказал Вершинин в видеообращении к участникам Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов".
Замминистра отметил, что Москва выступает против попыток закрепления в международном праве спорных климатических терминов, таких как "климатическая справедливость".
"Он способен лишь усилить риски политизации международного природоохранного права", – подчеркнул дипломат.
При этом, как указал Вершинин, в международном праве нет четких дефиниций понятий "Здоровая окружающая среда" и "Чистая схожая среда". По его словам, лишь отдельные их элементы можно найти в международных договорах и факультативных актах.
"То есть можно утверждать, что такой категории прав, как "экологические", по состоянию на сегодня, не существует", – заключил Вершинин.
Ранее Владимир Путин на 15-й сессии конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии анонсировал создание новых природоохранных территорий. По словам президента, к 2024 году в России планируется создать как минимум 23 новые природоохранные территории.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: