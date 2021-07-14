Минэкономики оценило потери российского экспорта от углеродного регулирования ЕС

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
В Минэкономразвития РФ оценили последствия потери российского экспорта от углеродного регулирования Евросоюза. Об этом сообщает газета "Известия".
"Когда механизм полностью заработает, металлы, трубы, удобрения, цемент, электроэнергию можно будет импортировать в ЕС только при условии оплаты каждой тонны выбросов СО2, которая образовалась при их производстве", – говорится в сообщении ведомства.
Там также уточняется, что мера коснется российских поставок в ЕС железа, стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента в объеме 7,6 миллиарда долларов.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что надеется на обеспечение ЕС соответствия созданного документа нормам Всемирной торговой организации (ВТО), Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций (РКИК ООН) и других соглашений.
По его мнению, между механизмом и борьбой с изменениями климата нет никакой связи. При этом Парижское соглашение оставляет за государствами право самостоятельно решать, какие методы для борьбы с проблемами экологии будут наиболее эффективны.
Однако таким образом Европа стремится навязать странам свои регуляторные практики, подчеркнул Решетников.
Ранее Владимир Путин подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов. Закон направлен на урегулирование в стране хозяйственной и иной деятельности, приводящей к выбросам в атмосферу парниковых газов.
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