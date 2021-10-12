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Психолог рассказала, как гендерно-нейтральные игрушки влияют на детей

Гендерно-нейтральный конструктор: нужно ли разделять игрушки по полу детей
общество дети

Компания LEGO решила выпускать гендерно-нейтральные конструкторы для детей. Мировой лидер игрушечной индустрии объявил о своих планах поощрять мальчиков и девочек играть с разными наборами, не опасаясь насмешек. Разбираемся, нужно ли в игрушках разделение по половому признаку.

LEGO уходит от гендера

Фото: depositphotos/Rosinka79

В компании LEGO сообщили, что планируют сделать свои игрушки свободными от гендерных предрассудков и стереотипов. В частности, больше не будут их маркировать как "для мальчиков" или "для девочек". Об этом рассказала директор по продуктам и маркетингу компании Джулия Голдин.

Компания привержена тому, чтобы сделать игру в LEGO более инклюзивной и не дать гендерным стереотипам ограничить творческие устремления детей сейчас и в будущем.
из пресс-релиза LEGO Group

На официальном сайте датского производителя игрушек покупатели больше не могут искать товары по половой принадлежности. Вместо этого им предлагаются разделы по тематическим интересам. Например, набор "Принцессы", "Звездные войны", "Гарри Поттер" или "Хэллоуин".

На такой шаг LEGO сподвигло крупное международное исследование, показавшее ограниченность гендерных подходов при выборе игрушек. В опросе приняли участие порядка 6,9 тысячи детей обоих полов в возрасте от шести до 14 лет и их родителей из США, РФ, Великобритании, Чехии, Польши, Китая и Японии.

Исследователи пришли к выводу, что мальчики гораздо чаще волнуются из-за возможных насмешек по поводу игры c игрушкой противоположного пола. О своем беспокойстве заявили 71% мальчиков против 42% девочек. Это связано с тем, что мужские качества ценятся в обществе гораздо выше женских, заявила исполнительный директор института Джины Дэвис по гендерным вопросам в СМИ Мадлен Ди Нонно.

Barbie тоже в деле

Фото: facebook.com/barbie

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина в беседе с Москвой 24 отметила важность и своевременность желания компании LEGO заняться разработкой новой серии игр, в которые могут играть и мальчики, и девочки.

Девочки могут заниматься техническим творчеством и современными технологиями так же успешно, как и мальчики. Поэтому, конечно, когда идет серьезная дискуссия о правах женщин, девочек, эта тема выглядит очень своевременно.
Антонина Цицулина
президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров

По словам Цицулиной, LEGO не первая компания, которая решила бороться с гендерными стереотипами.

"Компания Mattel со своим великолепным брендом Barbie очень много думает о том, какие куклы нужны мальчикам. Периодически проводят ту или иную попытку заинтересовать их такими игрушками. У Mattel есть целая серия Barbie, посвященная правам девочек. Есть девочка-космонавтка, изобретатель и IT-инженер и другие профессии, которые раньше были запрещены для женщин", – сказала она.

Цицулина добавила, что конструкторы, строительные и архитектурные наборы – один из главных игрушечных инструментов развития аналитического мышления.

LEGO перестанет делать игрушки только для мальчиков или девочек

В свою очередь, кандидат психологических наук, психолог Мария Данина рассказала Москве 24 о том, что есть статистика, согласно которой девочки не получают достаточного опыта игры в конструктор и игры с трехмерными фигурами.

Недостаток опыта игры в конструктор и игры с трехмерными фигурами влияет на умственные способности человека во взрослом возрасте, ориентацию в пространстве и возможность решать сложные задачи, требующие пространственного воображения.
Мария Данина
кандидат психологических наук, психолог

"Поэтому снятие гендерных барьеров с тех игр, которые помогают ребенку развиваться интеллектуально и эмоционально, – очень важная задача, которая действительно требует решения", – сказала Данина.

Гендерно-нейтральные игрушки дадут детям шанс стать теми, кем они могут быть не по половому признаку, а по способностям и интересам, считает психолог. По ее словам, для девочек – это возможность лучше осваивать STEM-дисциплины, а для мальчиков – развивать эмоциональный интеллект и социальные навыки.

Игры детей закладывают фундамент для будущего развития человека. От того, во что и как мы играем, зависит то, как и чему мы позже учимся и какие профессиональные выборы совершаем.
Мария Данина
кандидат психологических наук, психолог

Ранее стало известно, что компания LEGO выпустит в продажу первый игровой набор, посвященный ЛГБТК+. Он состоит из семи фигурок, окрашенных в цвета радуги, трех, окрашенных в цвета транс-сообщества (белый, светло-голубой, розовый), и еще из одной черной и одной коричневой фигурок, которые призваны подчеркнуть разнообразие оттенков кожи в ЛГБТК+-сообществе.

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