В Госдуме назвали мракобесием жалобу на Эрмитаж по поводу обнаженных скульптур

В Государственный Эрмитаж поступила жалоба о негативном влиянии обнаженных скульптур на детей. Претензию переслали в музей из администрации города после обращения посетителя выставки. Выясняем, как на детскую психику воздействует такое искусство и нужно ли размещать голые скульптуры в отдельной экспозиции для взрослых.



Разврат в музее?

Генеральный директор музея Михаил Пиотровский рассказал журналистам, что многие посетители оставляют отзывы об Эрмитаже, в том числе и жалобы, которые бывают даже агрессивными.

"Но есть важные предложения и требования, которые надо иметь в виду на будущее. Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнаженные скульптуры в одну комнату и повесьте знак 18+, чтобы детей наших не развращать. Но это уже официальная жалоба, которая пришла нам из официальных органов, мы на это отвечаем", – подчеркнул Пиотровский.

В пресс-службе музея уточнили, что обращение было написано обычным гражданином в администрацию города, а уже оттуда его переслали к ним. Причем в Эрмитаже пояснили, что им постоянно приходится отвечать на самые разнообразные жалобы, в том числе неожиданного и порой нелепого содержания.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, в свою очередь, посоветовал переправлять такие претензии не в музей, а к психиатру.

Это не первый случай, когда некоторые россияне жалуются на "голое" искусство. Похожие претензии звучали и во время московской выставки Джока Стерджеса "Без смущения", которая проходила в Центре фотографии братьев Люмьер в 2016 году. Она состояла из фотографий семей нудистов Франции, Северной Калифорнии и Ирландии, среди которых были несовершеннолетние. Снимки обнаженных людей вызвали возмущение граждан, после чего выставку досрочно закрыли.

Однако через год фотограф вновь привез работы, из-за чего неизвестные пытались сорвать открытие, разбрызгав в помещении зловонную жидкость, хотя экспертиза прокуратуры признала полное отсутствие нарушений у организаторов выставки. Очередной случай нападения повторился и в 2018 году.



Эрмитаж обвинили в плохом влиянии обнаженных скульптур на детей

"Мракобесие какое-то"

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в разговоре с Москвой 24 пояснил, что если жалобы поступают на произведения классического искусства, в том числе античную скульптуру, то на них не стоит реагировать.

"Я не считаю, что классическая скульптура является развращающим моментом. Известна также история про Папу Римского, который оскопил все скульптуры в Ватикане из-за вот таких же соображений. Совершенно очевидно, что это уже мракобесие какое-то", – пояснил депутат.

При этом парламентарий отметил, что не всякое современное искусство может нормально восприниматься детьми.





Александр Шолохов первый зампред комитета Госдумы по культуре Совершенно точно, что есть высокое искусство и есть порнография. Там, где есть порнография, по этому поводу есть законодательные и нормативные документы.

С депутатом согласна председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. По ее мнению, сегодня действительно много спорных выставок, которые не воспевают красоту человеческого тела, а оказывают растлевающее влияние на детей. Необходимо оценивать саму скульптуру и понять, какая у нее направленность, подчеркнула общественница.



"Для начала нужно понять – пожаловались на классическое искусство, на котором вырос весь мир и зиждется наша цивилизация, либо это какие-то современные направления, скульптуры-однодневки. Чтобы привлечь внимание, сейчас и трупы расчленяют, и женщин голых сажают в разных диких позах. К сожалению, такого много", – пояснила собеседница Москвы 24.





Ольга Леткова председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Действительно, с детьми пойти на выставку порой бывает опасно. Нужно смотреть, что это за экспозиция, насколько возможно привести детей.

По мнению Летковой, с классическим искусством нет смысла бороться, поскольку в нем есть понимание, что такое красота. В случае если пожаловались на "современный китч", то такие экспонаты, возможно, стоит вывести за пределы традиционной выставки и сделать ее где-то отдельно, заключила эксперт.

Детский психолог международного класса, консультант по детско-родительским отношениям Полина Гераськина пояснила Москве 24, что в современном обществе часто идет подмена понятий, при котором классическое искусство воспринимается как какое-то извращение. По мнению специалиста, в этом случае дело больше в воспитании самих родителей, которые водят детей в музей.

"Если у родителей этих детей нет проблем сексуального характера, то они должны с легкостью обсуждать эти вопросы со своим ребенком и рассказать им, что это просто физиология. Плюс надо прививать ребенку нравственно-эстетическую часть", – отметила она.





Полина Гераськина детский психолог Например, про скульптуру Давида, у которого открытый половой орган. Это всего лишь физиология, о которой ребенок должен узнать как раз от родителей. Вместо того чтобы писать жалобы, лучше узнать, что дети смотрят в том же TikTok.

Психолог добавила, что необоснованное стремление родителей найти в разных сферах искусства пошлость может предаваться и ребенку, у которого это будет вызывать целый спектр негативных эмоций. Таким образом, по ее словам, взрослые пытаются через призму детей рассказать о своих внутренних проблемах.

Что касается выставок современного искусства, то родители сами должны контролировать, куда пускать ребенка, уверена эксперт. В частности, не вести его туда, где экспонаты не несут в себе художественной эстетики. Если ребенок интересуется живописью или скульптурой, то его нужно просвещать, начиная с классики, и тогда он будет рассматривать любое содержание через призму искусства, заключила специалист.