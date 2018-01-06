Активист SERB вновь разлил зловонную жидкость на фотовыставке Стерджеса

Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Активист движения SERB разлил зловонную жидкость под одной из фотографий на выставке "Джок Стерджес. Без смущения 2.0" в Москве. Об этом 6 января ТАСС сообщил один из руководителей SERB Игорь Бекетов.

"Сегодня мы снова посетили фотовыставку "Без смущения 2.0" и попытались поговорить там с организаторами, однако никто с нами не захотел разговаривать и отвечать на наши законные вопросы. Тогда один из наших активистов не сдержался и разлил зловонную жидкость на полу под фотографией, которою мы считаем незаконной", – сказал Бекетов.

В движении SERB считают, что за открытый показ подобных фото в двухстах метрах от храма Христа Спасителя следует привлекать к уголовной ответственности.

Фотовыставка американского фотографа Джока Стерджеса "Без смущения 2.0" демонстрирует его главные работы. Она открылась 8 декабря 2017 года.