Эрмитаж получил жалобу о плохом влиянии обнаженных скульптур на детей

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

Государственный Эрмитаж получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора музея Михаила Пиотровского.

По его словам, некоторые жалобы, которые получила администрация учреждения, были действительно агрессивными.

"Но есть важные предложения и требования, которые надо иметь в виду на будущее. Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнаженные скульптуры… в одну комнату и повесьте знак "18+", чтобы детей наших не развращать", – рассказал Пиотровский.

Он не рассказал, какое именно ведомство подало жалобу.

Ранее сообщалось, что экспонат в Пушкинском музее напугал посетителей. В рамках выставки из фонда Louis Vuitton с потолка свисало чучело лошади в натуральную величину. Пользователи Сети и зоозащитники негодовали и даже призывали бойкотировать выставку.