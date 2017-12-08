Выставку Стерджеса оба раза атаковал один и тот же мужчина

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Мужчина, обливший жидкостью с неприятным запахом фотографию на выставке Джока Стерджеса в Москве, совершил аналогичное правонарушение в прошлом году.

"Задержанный оказался тем же самым мужчиной, что и в прошлом году на выставке Стерджеса облил фотографию дурно пахнущей жидкостью", – приводит слова источника в правоохранительных органах РИА Новости.

Ранее сообщалось, что посетитель выставки, выдававший себя за женщину, облил неизвестной жидкостью один из снимков Стерджеса и пол в Центре фотографии имени братьев Люмьер на перезапуске скандальной выставки "Без смущения 2.0".

В 2016 году экспозиция со снимками семей нудистов оказалась в центре скандала. Фото обнаженных людей, среди которых были несовершеннолетние, вызвали возмущение некоторых посетителей. Депутат Госдумы Елена Мизулина обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить выставку на предмет демонстрации детской порнографии.

Следствие длилось год, в итоге эксперты и правоохранительные органы пришли к выводу, что в экспозиции не было допущено никаких нарушений.

Заново открытую выставку снабдили выдержками из истории скандала. В залах уменьшили число фотографий с 32 до 22. Кроме того, сообщалось об усилении режима охраны в центре на время проведения мероприятия.