Скандальная выставка Стерджеса "Без смущения" снова открылась в Москве

Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Нашумевшая в сентябре 2016 года выставка фотографа Джока Стерджеса снова откроется в столице 8 декабря. Проект получил название "Без смущения 2.0". Его заново представят в Центре фотографии имени братьев Люмьер.

После прошлогоднего скандала было увеличено количество охранников в зоне досмотра. Кроме того, впервые один сотрудник службы безопасности будет присутствовать в зале, где проходит выставка. Посетить мероприятие могут люди старше 18 лет.

"Возобновление этой выставки, возможно, приведет нас в нормальное человеческое равновесие. Фотограф не приедет, потому что его оскорбили год назад. Ни о каком приглашении не могло идти речи", – цитирует главного куратора Центра фотографии Наталью Григорьеву-Литвинскую "Интерфакс".

В экспозиции уменьшили количество снимков – вместо 32 представят 22 фотографии. Была добавлена историческая справка о событиях 2016 года – выдержки из СМИ по закрытию выставки и документы криминальной экспертизы и следствия.

"Когда мы закрыли выставку, все решили, что мы закрыли Центр Фотографии, 1,5 месяца у нас не было ни одного посетителя. А Центр живет за счет входных билетов. Потом уже, когда открыли следующую выставку, появились посетители", – добавила куратор.

Причиной закрытия выставки стало обращение депутата Елены Мизулиной, усмотревшей в работах фотографа признаки детской порнографии. Следствие по вопросу длилось год, однако, по сообщению пресс-службы, СК не усмотрел в фотографиях признаков преступления.

Выставка "Джок Стерджес. Без смущения" проходила в Центре фотографии братьев Люмьер в начале сентября 2016 года. Она состояла из фотографий семей нудистов Франции, Северной Калифорнии и Ирландии, с которыми фотограф дружил и общался. Он снимал их на протяжении своей долгой карьеры.

Снимки обнаженных людей, среди которых были несовершеннолетние, вызвали возмущение граждан и депутата Елены Мизулиной. После нескольких скандальных инцидентов экспозицию пришлось закрыть.