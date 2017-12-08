Выставка работ Джока Стерджеса подверглась нападению в Москве

Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Нашумевшая выставка "Без смущения 2.0" фотографа Джока Стерджеса, которая вновь открылась в Центре фотографии имени братьев Люмьер, подверглась нападению, сообщает РИА Новости.

Мужчина в женской одежде в компании двух женщин облил работы фотографа неизвестной жидкостью с резким запахом. Злоумышленника задержала охрана.

В экспозиции "Без смущения 2.0" уменьшили количество снимков семей нудистов из США, Франции и Ирландии, которых автор фотографировал с 1970-х годов – вместо 32 представили 22 фотографии. Была добавлена историческая справка о событиях 2016 года – выдержки из СМИ по закрытию выставки, фотографии, видеосюжеты и документы криминальной экспертизы и следствия.

Скандальную известность экспозиция получила в 2016 году, когда была закрыта по требованию "Офицеров России" и депутата Елены Мизулиной. Тогда в работах Джока Стерджеса заподозрили наличие признаков детской порнографии.

Выставку закрыли спустя две недели после вернисажа. Следствие по данному делу длилось почти год. В результате Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела, поскольку в работах Стерджеса не нашли признаков детской порнографии.