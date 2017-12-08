Выставка работ Джока Стерджеса подверглась нападению в Москве

8 декабря, 14:46
Фото: ТАСС/Андрей Махонин
Нашумевшая выставка "Без смущения 2.0" фотографа Джока Стерджеса, которая вновь открылась в Центре фотографии имени братьев Люмьер, подверглась нападению, сообщает РИА Новости.
Мужчина в женской одежде в компании двух женщин облил работы фотографа неизвестной жидкостью с резким запахом. Злоумышленника задержала охрана.
В экспозиции "Без смущения 2.0" уменьшили количество снимков семей нудистов из США, Франции и Ирландии, которых автор фотографировал с 1970-х годов – вместо 32 представили 22 фотографии. Была добавлена историческая справка о событиях 2016 года – выдержки из СМИ по закрытию выставки, фотографии, видеосюжеты и документы криминальной экспертизы и следствия.
Скандальную известность экспозиция получила в 2016 году, когда была закрыта по требованию "Офицеров России" и депутата Елены Мизулиной. Тогда в работах Джока Стерджеса заподозрили наличие признаков детской порнографии.
Выставку закрыли спустя две недели после вернисажа. Следствие по данному делу длилось почти год. В результате Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела, поскольку в работах Стерджеса не нашли признаков детской порнографии.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: