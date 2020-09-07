В ГД назвали преждевременной идею об уроках сексуального просвещения в школах

16:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич назвал преждевременной идею введения в школах уроков сексуального просвещения, сообщает Агентство "Москва".
"Для таких уроков должны быть разработаны качественные программы. А на основе эффективных пилотных проектов уже должно приниматься решение о введении занятий по сексуальному просвещению. Кроме того, необходимо четко осознавать, что вопросы сексуального поведения, передачи заболеваний половым путем являются чисто медицинскими и, на мой взгляд, должны преподаваться медперсоналом. А психологи должны уделять внимание вопросам подростковых отношений", – отметил Менделевич.
Парламентарий также добавил, что в половом воспитании большую роль играют родители, с которыми тоже нужно проводить работу.
Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в ходе своей лекции для школьников, посвященной чувству любви, заявил о необходимости ввести в школах уроки полового воспитания.
Он отмечал, что в России до сих пор нет "никакого полового воспитания", заметив, что в Европе давно такие уроки преподают, а в старших классах они считаются обязательными предметами.
В Госдуме предложили ввести в школах уроки полового воспитания
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