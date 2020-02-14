Жириновский предложил ввести в школах уроки полового воспитания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в ходе своей лекции для школьников, посвященной чувству любви, заявил о необходимости ввести в школах уроки полового воспитания.

Депутат пояснил, что считает подобные уроки обязательным, отметив, что и ранее выступал за их введение в школах. Жириновский возмущенно отмечал, что в России до сих пор нет "никакого полового воспитания", заметив, что в Европе давно такие уроки преподают, а в старших классах они считаются обязательными предметами.

"Вас же не просят на уроках развращать или что-то такое говорить: вы объясните, растолкуйте. Я всегда предлагал восстановить основы семейного воспитания, если слово "половое" вас пугает", – заявил депутат.

Он подчеркнул, что ранее были попытки введения таких уроков в школы, но преподавали их учителя других специальностей.

"Иногда их вводили в школы и жаловались, что преподавателей нет. Оказывается, преподавали учитель труда или физкультуры. Но так же нельзя. Что они знают? Ничего не делают. И мы становимся страной, на которую смотрят косо", – подчеркнул Жириновский.

Лидер партии также рассказал, что однажды сам хотел записать на видео лекцию по половому воспитанию и отправить образовательным учреждениям, а также придумать методички и брошюры. Он отметил, что тогда он направил данное предложение министру образования, но никакого результата не последовало.

Ранее Владимир Жириновский рассказал, что 14 февраля прочитает лекцию для молодежи в День всех влюбленных о всех видах любви. Он отмечал, что во время беседы разберется в таких словосочетаниях, как "любовь зла – полюбишь и козла", "никогда не женюсь,", "не выйду замуж", "остановите музыку, с другим танцует девушка моя".

