Жириновский расскажет молодежи о видах любви 14 февраля

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Владимир Жириновский прочтет лекцию для молодежи в День всех влюбленных. Об этом он заявил журналистам, передает Агентство "Москва".

По его словам, рассказывать о любви он будет в своем кабинете.

"Есть любовь с первого взгляда, есть любовь зла – полюбишь и козла, никогда не женюсь – не выйду замуж и "остановите музыку, с другим танцует девушка моя". На эту тему я поговорю с молодежью", – сказал Жириновский.

Также он подчеркнул, что такого мероприятия никто не будет проводить во всей России.

Ранее сообщалось, что столичные библиотеки и культурные центры подготовили специальную программу ко Дню всех влюбленных. Всего запланировано около 60 мероприятий. Они пройдут с 12 по 15 февраля. Москвичей ждут концерты, мастер-классы по парным танцам, спектакли, лекции и многое другое.

Кроме того, в День всех влюбленных молодоженам вручат сувениры из ствола кремлевской ели в виде подставки под кольца и семена кремлевской елки.

Также 14 февраля москвичи смогут признаться в чувствах своим возлюбленным с большого медиаэкрана. Онлайн-марафон "Москва признаний" продлится с 10:00 до 22:00.