LEGO перестанет делать игрушки только для мальчиков или девочек

Фото: Москва 24/Никита Симонов
LEGO собирается перестать делить игрушки по половой принадлежности, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
По словам представителей компании, многие мальчики боятся выбирать товары, которые чаще всего покупают девочкам.
"Родители больше боятся, что их сыновей, а не дочерей будут дразнить за то, что они играют с игрушками, связанными с другим полом", – отметила исполнительный директор института Джины Дэвис Мадлен Ди Нонно.
В компании намерены сделать так, чтобы дети не разграничивали игрушки по половой принадлежности. Предполагается, что в дальнейшем товары будут маркировать по интересам.
Ранее сообщалось, что компания LEGO выпустит в продажу первый игровой набор, посвященный ЛГБТК+.
Набор состоит из семи фигурок, окрашенных в цвета радуги, трех, окрашенных в цвета транс-сообщества (белый, светло-голубой, розовый), и еще из одной черной и одной коричневой фигурок, которые призваны подчеркнуть разнообразие оттенков кожи в ЛГБТК+ сообществе.
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