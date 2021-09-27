IKEA в России не будет снимать с продажи плюшевую акулу

Представители IKEA в России сообщили, что выводить плюшевых акул из ассортимента не будут, проблем с поставками нет. Трудности только у британских покупателей. Там прекратить продажи собираются в апреле будущего года, товар уже стал дефицитным.

Ранее пользователи из Великобритании начали флешмоб в Twitter с требованием вернуть игрушку в ассортимент. Уже много лет она в списке хитов продаж. Поклонники создают аккаунты от лица акулы и закупаются ими впрок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.