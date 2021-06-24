В ФТС опровергли данные о возбуждении дела против российского подразделения IKEA

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Федеральная таможенная служба (ФТС) опровергла информацию о возбуждении уголовного дела против российского подразделения IKEA, однако специалисты не стали раскрывать результаты таможенной проверки в отношении компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФТС.

"В настоящее время в отношении ООО "ИКЕА Торг" завершена таможенная проверка. Говорить о сути и сумме претензий к компании со стороны российской таможни считаем некорректным", – говорится в сообщении.

В службе пояснили, что информация, полученная при проведении таможенного контроля, может быть использована органами исключительно для выполнения своих непосредственных задач.

"Также данная информация относится к категории коммерческой тайны", – уточнили в пресс-службе.

Ранее в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере заподозрили российскую "дочку" шведской сети H&M. ФТС взыскала 3 миллиарда рублей в бюджет государства, было возбуждено уголовное дело.