Канал контрабанды на 100 млн рублей раскрыли в Шереметьево

12:12
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Таможенники пресекли в Шереметьево канал контрабанды драгоценностей и наручных часов из США на 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ФТС РФ.
Выяснилось, что пять россиян, американец и члены экипажей авиакомпаний больше года занимались нелегальными поставками элитных наручных часов и ювелирных изделий в Россию. Затем они продавали изделия в магазинах и в квартирах в Москве, Подмосковье и Ростове-на-Дону.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье "Контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров".
Один из россиян находится под домашним арестом, еще четверо отпущены под подписку о невыезде. О статусе других предполагаемых участников схемы не сообщается.
Ранее таможенники нашли у возвращавшейся в Шереметьево из Дубая россиянки драгоценности и кожгалантерею на 25,5 миллиона рублей. 51-летняя женщина проходила через "зеленый" коридор, драгоценности и изделия из кожи не были задекларированы.
Инспектор в ходе досмотра обнаружил 17 ювелирных изделий, три сумки и одну пару обуви известных брендов. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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