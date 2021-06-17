Канал контрабанды на 100 млн рублей раскрыли в Шереметьево

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Таможенники пресекли в Шереметьево канал контрабанды драгоценностей и наручных часов из США на 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ФТС РФ.

Выяснилось, что пять россиян, американец и члены экипажей авиакомпаний больше года занимались нелегальными поставками элитных наручных часов и ювелирных изделий в Россию. Затем они продавали изделия в магазинах и в квартирах в Москве, Подмосковье и Ростове-на-Дону.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье "Контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров".

Один из россиян находится под домашним арестом, еще четверо отпущены под подписку о невыезде. О статусе других предполагаемых участников схемы не сообщается.

Ранее таможенники нашли у возвращавшейся в Шереметьево из Дубая россиянки драгоценности и кожгалантерею на 25,5 миллиона рублей. 51-летняя женщина проходила через "зеленый" коридор, драгоценности и изделия из кожи не были задекларированы.

Инспектор в ходе досмотра обнаружил 17 ювелирных изделий, три сумки и одну пару обуви известных брендов. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.