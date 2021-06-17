Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

12:12

Канал контрабанды на 100 млн рублей раскрыли в Шереметьево

происшествия криминал

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Таможенники пресекли в Шереметьево канал контрабанды драгоценностей и наручных часов из США на 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ФТС РФ.

Выяснилось, что пять россиян, американец и члены экипажей авиакомпаний больше года занимались нелегальными поставками элитных наручных часов и ювелирных изделий в Россию. Затем они продавали изделия в магазинах и в квартирах в Москве, Подмосковье и Ростове-на-Дону.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье "Контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров".

Один из россиян находится под домашним арестом, еще четверо отпущены под подписку о невыезде. О статусе других предполагаемых участников схемы не сообщается.

Ранее таможенники нашли у возвращавшейся в Шереметьево из Дубая россиянки драгоценности и кожгалантерею на 25,5 миллиона рублей. 51-летняя женщина проходила через "зеленый" коридор, драгоценности и изделия из кожи не были задекларированы.

Инспектор в ходе досмотра обнаружил 17 ювелирных изделий, три сумки и одну пару обуви известных брендов. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Россиянки пытались провезти под одеждой 13,5 кг золота из Турции

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать