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Экономика

19:14

ФТС взыскала с российской "дочки" H&M более 3 млрд рублей

экономика

Фото: depositphotos/AndreyPopov

В уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере заподозрили российскую "дочку" шведской сети H&M, сообщает News.ru.

Уже взыскали 3 миллиарда рублей в бюджет государства, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ФТС, после выездной проверки, проведенной Центральным таможенным управлением еще в 2019 году, было открыто производство. Речь идет о дочерней структуре известного бренда ООО "Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц".

В ведомстве также уточнили, что дело было возбуждено в декабре 2020 года. Уточняется, что часть лицензионных сборов, предназначавшихся шведской материнской фирме, не была включена в декларацию за период с 2016 по 2019 год.

Ранее сообщалось, что федеральная таможенная служба завела в отношении розничной сети торговли одеждой Hennes & Mauritz уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных пошлин. В свою очередь, представители H&M в Стокгольме подтвердили факт расследования.

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