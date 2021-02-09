Таможня завела дело на подразделение H&M в РФ – СМИ

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Федеральная таможенная служба завела в отношении розничной сети торговли одеждой Hennes & Mauritz уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных пошлин. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.

По данным агентства, российское подразделение H&M не указало в декларации несколько лицензионных сборов, выплачиваемых шведской материнской компании при импорте товаров. Речь идет о периоде c 2016 по 2019 год.

Как заявили в СМИ, в 2019 году H&M заплатила 3,1 миллиарда рублей, чтобы покрыть несоответствие, которое обнаружилось после аудиторской проверки. Собеседник агентства пояснил, что уголовное дело может привести к штрафу, который в два раза превысит данное несоответствие.

В свою очередь, представители H&M в Стокгольме подтвердили факт расследования. В настоящий момент подробностей дела не приводится, потому что еще не получены данные от местного правительства.

Ранее в ФАС заявили, что торговые сети соблюдают соглашения о сдерживании цен. Нарушений пока не зафиксировано, говорил глава службы Максим Шаскольский.