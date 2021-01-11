ФАС предложила обязать мировые бренды помечать товары для России

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Делать пометки на упаковках товаров западных брендов, сделанных в России, предложила ФАС, сообщает газета "Известия".

По мнению представителей службы, такие меры позволят покупателям понимать, что качество товара может быть иным в отличие от импортного аналога. Также это поспособствует устранению "двойных стандартов" – производству товаров в России и других странах под одним брендом.

Поправки предлагается внести в технические регламенты ЕАЭС относительно маркировки товаров, а также в закон "О защите прав потребителей". Соответствующие предложения служба направила в правительство.

Среди вариантов для нанесения более информативных пометок на упаковке числится фраза "Продукция адаптирована к требованиям качества и безопасности ЕАЭС", сказали в ведомстве.

Там добавили, что покупатели, приобретая товары, в первую очередь обращают внимание на их качество, а потом – на доступность. При этом граждане ориентируются на крупные и известные европейские бренды, которые выступают для них гарантом качества. Такие данные были получены в результате исследования потребительского поведения, проведенного ранее по заказу Европарламента.

При этом в ФАС подчеркнули, что российские покупатели также обращают внимание на репутацию бренда. "Если качество товаров международных производителей не соответствует европейским образцам, то их преимущество перед другими изготовителями является необоснованным", – отметили в ФАС.

Однако исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Алексей Поповичев назвал предложение ФАС избыточным. По его словам, в законодательстве ЕАЭС уже прописано то, что вся продукция, выпускаемая на территории стран – участниц союза, должна быть промаркирована знаком ЕАС. Это говорит о соответствии товаров техническим регламентам.

Поповичев отметил, что различия в составе продукции не говорят об их худшем качестве. Он добавил, что в России понятие качества не регламентировано на законодательном уровне, поэтому как оценивать свойства товаров неясно. По его мнению, производители в разных странах могут обращать внимание на национальные предпочтения покупателей.

Глава Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов подчеркнул, что предложение ФАС будет сложно реализовать, поскольку, непонятно, какую европейскую страну стоит взять за образец качества при сравнении произведенного в России товара.

Ранее сообщалось, что российские власти планируют уравнять качество товаров, поставляемых в РФ и другие страны под единым брендом.

Вице-премьер Алексей Оверчук поручил Минфину, Роспотребнадзору и ФАС разработать механизмы, с помощью которых можно будет оценивать и сравнивать свойства продукции, которая продается на внутреннем рынке и за его пределами. Также он отдал распоряжение по ужесточению ответственности для компаний, которые реализуют в России товар более низкого качества.

