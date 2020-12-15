В ФАС сообщили о постоянном характере мер по сдерживанию роста цен

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Федеральная антимонопольная служба будет проводить внеплановые проверки, если меры по снижению цен на продукты будут задерживаться.

Соответствующая информация появилась на сайте ведомства. Сообщается, что специалисты службы подготовили все документы, которые необходимы для работы по снижению цен.

"Подготовлен план мероприятий на случай неисполнения или задержки исполнения решений по снижению цен, в том числе проведение внеплановых проверок и возбуждение дел о нарушении законодательства", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что принимаемые меры будут носить постоянный и продолжительный характер.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений о стабилизации цен на продукты. Среди них, в частности, был документ о заключении соглашений по ценам на сахар и масло. Кроме того, постановлениями устанавливается тарифная квота на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил проводить ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары. Кроме того, он обсудил вопросы соглашений между производителями и розничными сетями о снижении и фиксировании цен с представителями межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на базовые продукты.