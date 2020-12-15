В Минпромторге назвали регионы, где зафиксируют цены на сахар и масло

Фото: depositphotos/bit245

Цены на сахар и масло будут зафиксированы только до Урала включительно. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Фиксированные цены, мы об этом неоднократно говорили, вводятся до Урала, включая Урал", – отметил представитель ведомства.

Он добавил, что для регионов Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера введут поправочные коэффициенты. По его словам, это связано с дорогой логистикой, при которой "плечо доставки от производителей и сахара, и масла достаточно большое".

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений о стабилизации цен на продукты. Среди них, в частности, был документ о заключении соглашений по ценам на сахар и масло. Кроме того, постановлениями устанавливается тарифная квота на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

Накануне стало известно, что благодаря мерам правительства Минсельхоз ожидает снижения цен производителей на сахар до 36 рублей за килограмм, на растительное масло – до 95 рублей за килограмм, а их розничная стоимость снизится до 46 и 110 рублей соответственно.