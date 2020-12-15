Соглашения о стабилизации цен на сахар и масло могут подписать в среду – СМИ

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Соглашение производителей и ретейлеров по сдерживанию цен на подсолнечное масло и сахар могут подписать раньше озвученного главой МЭР Максимом Решетниковым срока, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, подписание состоится 16 декабря, на котором будут представители СМИ.

Решетников говорил, что торговые сети заключат соглашения до 20 декабря.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации на рынке продовольствия. Правительство устанавливает тарифную квоту в размере 17,5 миллиона тонн на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Одно из постановлений касается введения пошлины на экспорт пшеницы в размере 25 евро за тонну, срок действия – с 15 февраля до 30 июня будущего года.

Также премьер подписал постановление о заключении соглашений по ценам на сахар и подсолнечное масло.

Накануне стало известно, что благодаря мерам, предпринимаемыми правительством, Минсельхоз ожидает снижения цен производителей на сахар до 36 рублей за килограмм, на растительное масло – до 95 рублей за килограмм, а их розничная стоимость снизится до 46 и 110 рублей соответственно.

Ранее Владимир Путин поручил предпринять меры по прекращению роста цен на продукты. На исполнение этой задачи глава государства выделил неделю с учетом всех необходимых согласований.

Кроме того, премьер-министр высказался об уровне динамики роста цен, на котором власти могут принимать меры по его сдерживанию. Мишустин высказался за закрепление этого показателя на уровне 10%. Соответствующее предложение ранее озвучил министр экономического развития Максим Решетников.