Дерипаска назвал причину роста цен на продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал реакцию представителей власти и граждан РФ на рост цен на продовольствие и назвал ее странной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы удивительно, если бы они не росли. Нужно посмотреть на то, что происходило последние 10–15 лет: под какой процент аграрный сектор получал возможность финансировать свои проекты", – заявил бизнесмен.

Дерипаска отметил, что аграрные компании получают кредиты под 12% годовых и вынуждены повышать цены на продукцию. Избежать такой динамики, по мнению бизнесмена, можно не мерами правового регулирования, а предоставлением займов под процент, сопоставимый с США и Европой.

Миллиардер напомнил, что расходы аграрного сектора формируются за счет трат на инфраструктуру, логистику, хранение продукции. Вложения в данные направления позволят снизить потери предприятий и увеличить эффективность переработки.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил предпринять меры по прекращению роста цен на продукты. На исполнение этой задачи глава государства выделил неделю с учетом всех необходимых согласований.

