В Минсельхозе заявили, что бизнес готов сотрудничать по стабилизации цен на продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что бизнес готов реагировать на предложения органов власти по стабилизации цен на продукты. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
"В соответствии с поручением президента и председателя правительства мы сейчас очень активно работаем над тем, чтобы стабилизировать цены на продукты питания. <...> Бизнес на сегодняшний день показывает свою социальную настроенность и готов реагировать на те предложения, которые мы высказываем", – сказал Патрушев.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков, в свою очередь, отметил, что ретейлеры смогут обеспечить россиянам возможность покупать продукты по доступным ценам.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин поручил представить дополнительные предложения по стабилизации цен на продукты питания в кабмин до 18 декабря. Предложения, проработанные с крупнейшими производителями, импортерами и торговыми сетями, должны представить Минсельхоз, Минэкономразвития и Минпромторг. Ожидается, что их реализация позволит стабилизировать ситуацию по основным товарным позициям.
Во время совещания по экономическим вопросам 9 декабря Владимир Путин выразил удивление ростом цен в России на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку. Он назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
Также президент предупредил о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты. Он потребовал обратить на это особое внимание.
На следующий день Михаил Мишустин заявил, что ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры допустили сбой в контроле за ростом цен на продукты. Он поручил провести совещание по сдерживанию цен на важные для людей продукты и еженедельно докладывать о ситуации.
После этого Минсельхоз России начал разрабатывать комплекс мер по сдерживанию роста цен на продукты. Отмечалось, что решения коснутся основных социально значимых продуктов. Первые наработки ведомства будут представлены в понедельник, 14 декабря.
ФАС будет проверять все случаи повышения цен на продукты. Стоимость сахара, подсолнечного масла и еще некоторых категорий товаров уже должны были снизить.
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