Белоусов поручил ежедневно проверять цены на социально значимые товары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил проводить ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель кабмина провел первое заседание межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на базовые продукты.

"На совещании <...> даны поручения по организации ежедневного мониторинга потребительских цен на социально значимые товары", – заявили в секретариате Белоусова.

Рабочая группа также обсудила вопросы соглашений между производителями продуктовых товаров и розничными сетями о снижении и фиксировании цен.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство обязано проработать и представить свод документов и набор инструментов для стабилизации цен на продовольствие.

Накануне Владимир Путин поручил предпринять меры по прекращению роста цен на продукты. На исполнение этой задачи глава государства выделил неделю с учетом всех необходимых согласований.

