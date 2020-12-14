Белоусов поручил ежедневно проверять цены на социально значимые товары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил проводить ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары. Об этом сообщает ТАСС.
Представитель кабмина провел первое заседание межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на базовые продукты.
"На совещании <...> даны поручения по организации ежедневного мониторинга потребительских цен на социально значимые товары", – заявили в секретариате Белоусова.
Рабочая группа также обсудила вопросы соглашений между производителями продуктовых товаров и розничными сетями о снижении и фиксировании цен.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство обязано проработать и представить свод документов и набор инструментов для стабилизации цен на продовольствие.
Накануне Владимир Путин поручил предпринять меры по прекращению роста цен на продукты. На исполнение этой задачи глава государства выделил неделю с учетом всех необходимых согласований.
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