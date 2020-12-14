Мишустин оценил регулирование цен на продукты

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что меры по регулированию цен на продукты должны быть не ситуативными, а системными.

"Очень важно, конечно, чтобы меры были не ситуативными, а системными. В этом смысле отслеживать ситуацию необходимо на всех стадиях – от производства до торговых сетей", – подчеркнул глава кабмина.

Мишустин подчеркнул, что ответственность за соглашения с розничными сетями об уровнях цен на продукцию лежит на Минсельхозе и Минпромторге.

Кроме того, глава правительства высказался об уровне динамики роста цен, на котором власти могут принимать меры по его сдерживанию. Мишустин высказался за закрепление этого показателя на уровне 10%. Соответствующее предложение ранее озвучил министр экономического развития Максим Решетников.

Накануне Владимир Путин поручил предпринять меры по прекращению роста цен на продукты. На исполнение этой задачи глава государства выделил неделю с учетом всех необходимых согласований.

