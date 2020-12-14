Экономист прокомментировал заморозку цен на сахар и подсолнечное масло

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Старший преподаватель факультета рыночных технологий РАНХиГС Борис Пивовар прокомментировал в разговоре с Москвой 24 предстоящую заморозку цен на сахар и подсолнечное масло. По его словам, в краткосрочной перспективе она не должна сильно повлиять на экономику и приведет к уравновешиванию цен магазинах.

Ранее глава Минсельхоза сообщил, что в России с 1 января и до конца первого квартала зафиксируют цены на сахар и подсолнечное масло. Цены производителей на сахар снизятся до 36 рублей за килограмм, розничные – до 46 рублей за килограмм. Литр подсолнечного масла при закупке у производителей будет стоить 95 рублей и 110 рублей – на полке в магазинах.

"Если на три месяца установят, то ничего критического ни для экономики, ни для магазинов, ни для потребителей не будет. Возможно, это поумерит пыл продавцов. Главное, чтобы власти не продлевали установленные меры и не дополняли другими категориями товаров. В магазинах сейчас тоже нелегко, и они повышают цены не от хорошей жизни, так как повышается себестоимость", – пояснил эксперт.

По его словам, если сдерживание цен захотят продолжить, то вполне вероятно, что продукты могут начать исчезать из магазинов.





Борис Пивовар старший преподаватель факультета рыночных технологий РАНХиГС Если фиксация цен устанавливается на определенном уровне и не пересматриваются цены на протяжении длительного времени, то издержки предприятий могут расти на перепокупку, на доставку, логистику и прочие расходы. В какой-то момент установленная цена становится неинтересной для магазина для продажи, поэтому им проще не поставлять этот товар на рынок, чем его реализовывать.

По мнению эксперта, потребители могут ощутить на себе изменения цен уже в первый день 2021 года.

"Если все примут заранее и с нового года будет жесткий мониторинг цен, то с 1 января цены и поменяются. Если более мягкие меры по контролю, то через одну-две недели магазины адаптируются. Но я считаю, что в данной ситуации будет жесткий контроль", – заключил преподаватель РАНХиГС.

В России могут заморозить цены на сахар и подсолнечное масло

Ранее на совещании с правительством Владимир Путин назвал рост цен на некоторые продукты недопустимым. В частности, глава государства отметил, что подсолнечное масло подорожало на 23,8%, а сахарный песок вырос в цене больше чем на 71%. Поэтому президент поручил предпринять меры по этому вопросу, а на исполнение задачи выделил неделю с учетом всех необходимых согласований.

Министр экономического развития Максим Решетников уже сообщил, что власти РФ предприняли меры по сдерживанию цен на ряд продуктов. Соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла должны быть заключены до 20 декабря. Правительству также предложено снизить планку для цен на социально значимые товары, превышение которой даст право напрямую их регулировать. Кроме того, по его словам, готовится введение вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло.

Минсельхоз России, в свою очередь, также начал разрабатывать комплекс мер по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязалась проверять все случаи неправомерного подорожания.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также подчеркнул, что меры по стабилизации цен на продукты должны быть не ситуативными, а системными. И отслеживать ситуацию нужно на каждом этапе – от производств до торговых сетей.