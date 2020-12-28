В ФАС предложили бороться с ростом цен на жилье пошлинами на сталь

ФАС предлагает ввести экспортные пошлины на стальную продукцию и сырье на полгода с целью стабилизации цен на арматуру, сообщает РБК.
Согласно предложению ведомства, если экспортная пошлина на лом составит 15% от стоимости (от 49 долларов или 45 евро за тонну), то стальная заготовка (сырье для производства арматуры) будет облагаться пошлиной 13% (от 73 долларов за тонну), а сама арматура – 12% (от 78 долларов за тонну).
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою и Минпромторгу проанализировать цены на арматуру, используемую в жилищном строительстве. Ему, в свою очередь, пожаловались московские застройщики жилья.
По их данным, с середины ноября цены на арматуру выросли на 50%, что приводит к росту цен на жилье. Как отмечают эксперты, цены на арматуру в Москве за месяц выросли на 49% и к 25 декабря достигли 48,5 тысячи рублей за тонну.
До этого Владимир Путин обратил внимание на резкое подорожание жилья из-за льготной ипотеки. Об этом президент заявил на заседании Госсовета. По его словам, дальнейший рост цен может свести к нулю усилия правительства.
Путин призвал "смотреть на это самым внимательным образом" и "соответствующим образом реагировать".
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