Названа цена самой дорогой квартиры в Москве

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве, которая продается на сайте объявлений "Авито". Об этом передает ТАСС.
Как пишет пресс-служба "Авито Недвижимость", самая дорогая квартира в городе расположена возле Патриарших прудов. Ее площадь составляет 900 квадратных метров.
Жилье представляет из себя панорамную квартиру с двумя террасами. Она расположена на последнем, восьмом, этаже в доме в Гранатовом переулке.
Стоимость квартиры составляет 2,7 миллиарда рублей. Таким образом, стоимость квадратного метра – 3 миллиона рублей.
Самые дорогие апартаменты стоят 2,6 миллиарда рублей. Жилье расположено на 95-м этаже небоскреба в "Москва-Сити". Площадь апартаментов составляет 2,2 тысячи квадратных метров. Стоимость одного квадратного метра – 1,2 миллиона рублей.
На третьем месте рейтинга расположился особняк в Турчаниновом переулке в районе Хамовники. Его стоимость составляет 2,3 миллиарда рублей. Площадь 3-этажного дома составляет 2,6 тысячи квадратных метров. Цена одного квадратного метра – 890 тысяч рублей.
В материале отмечается, что Москва традиционно остается городом с самыми высокими ценами на недвижимость в стране. Кроме того, российская столица входит в число мегаполисов с самым дорогим жильем в мире.
Ранее россияне определили площадь идеальной квартиры для покупки. Исследование проводили специалисты "Райффайзенбанка" в июле текущего года.
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