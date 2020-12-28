Названа цена самой дорогой квартиры в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве, которая продается на сайте объявлений "Авито". Об этом передает ТАСС.

Как пишет пресс-служба "Авито Недвижимость", самая дорогая квартира в городе расположена возле Патриарших прудов. Ее площадь составляет 900 квадратных метров.

Жилье представляет из себя панорамную квартиру с двумя террасами. Она расположена на последнем, восьмом, этаже в доме в Гранатовом переулке.

Стоимость квартиры составляет 2,7 миллиарда рублей. Таким образом, стоимость квадратного метра – 3 миллиона рублей.

Самые дорогие апартаменты стоят 2,6 миллиарда рублей. Жилье расположено на 95-м этаже небоскреба в "Москва-Сити". Площадь апартаментов составляет 2,2 тысячи квадратных метров. Стоимость одного квадратного метра – 1,2 миллиона рублей.

На третьем месте рейтинга расположился особняк в Турчаниновом переулке в районе Хамовники. Его стоимость составляет 2,3 миллиарда рублей. Площадь 3-этажного дома составляет 2,6 тысячи квадратных метров. Цена одного квадратного метра – 890 тысяч рублей.

В материале отмечается, что Москва традиционно остается городом с самыми высокими ценами на недвижимость в стране. Кроме того, российская столица входит в число мегаполисов с самым дорогим жильем в мире.

Ранее россияне определили площадь идеальной квартиры для покупки. Исследование проводили специалисты "Райффайзенбанка" в июле текущего года.