Россияне определили площадь идеальной квартиры для покупки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жители России назвали площадь идеальной квартиры для покупки. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на исследование "Райффайзенбанка".

Так, 70 процентов опрошенных желали бы приобрести квартиру площадью более 50 квадратных метров. При этом четверть респондентов отдала предпочтение меньшей площади жилища – от 30 до 50 квадратных метров.

"В форматах отделки квартир покупатели предпочитают предчистовую (53%) и чистовую (30%)", – говорится в опросе.

В исследовании также отмечается, что квартиру совсем без ремонта рассматривает к покупке меньшинство граждан.

68 процентов россиян хотят купить квартиру в новостройках. Причиной такого выбора для 56 процентов стал фактор того, что в квартире до них никто не жил. 51 проценту респондентов нравится планировка квартир в новостройке. Для 45 процентов потенциальных покупателей решающим фактором стала более выгодная цена.

При этом желающие купить квартиру в старом доме среди плюсов отмечают цену (63%), удобное расположение района (44%), а также соседство с родителями и друзьями (22%).

Приверженцы новостроек чаще хотят купить просторное жилье. В трехкомнатных квартирах в новом доме желают жить 37 процентов респондентов против 34 процентов тех, кто собирается купить квартиру на вторичном рынке.

Инфраструктура дома важна для каждой из групп. Так, для потенциальных покупателей квартиры в новом доме важнее двор без машин, а также наличие парковки. При этом покупатели на вторичном рынке чаще смотрят на расположение находящихся рядом школ и детских садов, а также на удаленность от транспортных магистралей.

Исследование проводили специалисты "Райффайзенбанка" в июле текущего года. В нем поучаствовали 3 тысячи респондентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы, Новосибирска, Омска, Самары, Воронежа и Краснодара.

Ранее россияне назвали желаемый размер пенсии. По данным проведенного опроса, самый большой доход в старости хотят получать москвичи.