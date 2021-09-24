Бастрыкин предложил ограничить демонстрацию жестоких сцен на федеральных телеканалах

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ограничить демонстрацию сцен насилия и жестокости на федеральных телеканалах, сообщает ТАСС.

По его словам, необходимо ввести ограничения на демонстрацию различных проявлений аморализма и безнравственности, а также исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь.

Он пояснил, что давно доказана связь между такими программами и агрессией, так же как и влияние подобных трансляций на преступность среди молодежи, интеллектуальное развитие несовершеннолетних.

Бастрыкин призвал принять дополнительные меры по защите молодежи от информации, которая угрожает ее благополучию, безопасности и развитию, а также по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с манипулированием сознанием граждан через соцсети.

"Необходимо в кратчайшие сроки принять обновленную концепцию комплексной информационной безопасности", – заключил глава СК.

Ранее Бастрыкин заявил о необходимости усилить контроль за частными охранными предприятиями, которые обеспечивают безопасность вузов и школ. По мнению главы СК РФ, необходимо ввести единые стандарты охраны, в том числе по оснащению учреждений видеонаблюдением и сигнализацией.