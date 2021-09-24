Бастрыкин предложил ограничить демонстрацию жестоких сцен на федеральных телеканалах

11:35
Фото: ТАСС/ Вова Жабриков
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ограничить демонстрацию сцен насилия и жестокости на федеральных телеканалах, сообщает ТАСС.
По его словам, необходимо ввести ограничения на демонстрацию различных проявлений аморализма и безнравственности, а также исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь.
Он пояснил, что давно доказана связь между такими программами и агрессией, так же как и влияние подобных трансляций на преступность среди молодежи, интеллектуальное развитие несовершеннолетних.
Бастрыкин призвал принять дополнительные меры по защите молодежи от информации, которая угрожает ее благополучию, безопасности и развитию, а также по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с манипулированием сознанием граждан через соцсети.
"Необходимо в кратчайшие сроки принять обновленную концепцию комплексной информационной безопасности", – заключил глава СК.
Ранее Бастрыкин заявил о необходимости усилить контроль за частными охранными предприятиями, которые обеспечивают безопасность вузов и школ. По мнению главы СК РФ, необходимо ввести единые стандарты охраны, в том числе по оснащению учреждений видеонаблюдением и сигнализацией.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: