IKEA сократит количество маленьких карандашей в своих магазинах

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IKEA сократит количество маленьких карандашей на стойках в своих магазинах, сообщает "Газета.ру".

В российском представительстве компании рассказали, что такие стенды останутся только в нескольких отделах, в то же время полностью отказываться от карандашей не планируется.

"Карандаши, бумажные сантиметры и листок покупателя – то, без чего невозможно представить посещение магазинов IKEA. Многие покупатели даже узнают нас по маленьким карандашам. Тем не менее мы приняли решение оптимизировать количество стоек с карандашами, сантиметрами и листками покупателя и теперь оставляем их только в наиболее востребованных отделах магазинов IKEA", – заявили в компании.

Свое решение там объяснили стремлением дать возможность покупателям сделать выбор в пользу осознанного потребления.

Пользователи Сети обратили внимание, что с появлением QR-кодов многие покупатели перестали использовать маленькие карандаши по назначению. А ранее IKEA отказалась от бумажного каталога. Он издавался с 1951 года, в 2000-м появилась его онлайн-версия. Последний бумажный каталог выйдет в октябре 2021 года.

Ранее сообщалось, что IKEA отзывает в Северной Америке около одного миллиона комодов. Выяснилось, что мебель может опрокинуться и травмировать детей.