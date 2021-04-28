В Красноярске задержали похитившего 8-летнего мальчика мужчину

Фото: 24.мвд.рф

В Красноярске задержан ранее судимый мужчина, который незаконно удерживал восьмилетнего мальчика в заброшенном доме. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

"Полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали ранее судимого мужчину 1977 года рождения, с которым ушел 8-летний мальчик. Сейчас он доставлен в Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю", – говорится в сообщении.

Ребенок гулял во дворе дома, а вечером 27 апреля пропал. Правоохранители завели дело по статье об убийстве малолетнего. На следующий день мальчика нашли живым в компании взрослого мужчины.

Следователи уже установили, что перед произошедшим 43-летний похититель на протяжении нескольких недель предлагал школьнику вместе жить, после чего увез его в заброшенный деревянный дом в центре города.

Ранее в Генпрокуратуре назвали регионы, в которых зафиксировали наибольшее количество убийств в первые три месяца 2021 года. Красноярский край попал в топ-3 этого рейтинга.