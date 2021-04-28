Названы российские регионы, лидирующие по числу убийств

13:53
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Большинство убийств в первые три месяца 2021 года было зарегистрировано в Татарстане, Красноярском крае и Подмосковье. Об этом сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.
"В текущем году наибольшее число убийств совершено в Республике Татарстан, Красноярском крае и Московской области (по 74)", – говорится в материале.
Отмечается, что массив убийств, которые были зарегистрированы в это время, остается "относительно стабильным" – менее 2,2 тысячи. Кроме того, в 167 случаях возбуждению уголовного дела по факту убийства предшествовало безвестное исчезновение человека.
Ранее сообщалось, что число преступлений, которые были зарегистрированы в России в 2021 году, уменьшилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
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