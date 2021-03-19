Количество преступлений в РФ снизилось на 5,5% с начала года

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Число преступлений, которые были зарегистрированы в России в 2021 году, уменьшилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что количество грабежей уменьшилось на четверть, разбоев – на 18%. Кроме того, сократилось количество разбоев (на 20%) и грабежей (на 42%) в парках, на улицах и в общественных местах.

Общее число краж упало почти на 10%, а квартирных краж и похищений транспорта стало меньше на 33% и 42% соответственно.

Ранее Владимир Путин потребовал рассмотреть причины снижения раскрываемости преступлений в 2020 году. По его словам, ситуацию обязан оценить как генпрокурор, так и его заместители.