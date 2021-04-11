В Москве мужчина похитил 13-летнего ребенка

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет (СК) по столице взял под стражу мужчину, обвиняемого в похищении малолетнего.
Как говорится на сайте СК, мужчина под обманным предлогом посадил 13-летнего мальчика в автомобиль такси и увез в неизвестном направлении в целях захвата и удержания.
В правоохранительные органы обратились родители мальчика, которые сообщили, что их сын не вернулся домой из школы, а из квартиры пропала крупная сумма денежных средств.
Местонахождение ребенка было установлено в короткие сроки. Он оказался на территории Свердловской области.
Отмечается, что по подозрению в совершении преступления задержан 29-летний уроженец Республики Казахстан.
Незадолго до случившегося он оказывал частные услуги ребенку по репетиторству. Ему предъявлено обвинение.
Ранее Подмосковье спустя две недели нашли малолетнюю девочку, которую похитили из квартиры на западе столицы.
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