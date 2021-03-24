Найденная в Талдоме девочка могла жить со знакомым матери с 2018 года

18:31
Фото: МВД РФ
Мать девочки, обнаруженная истощенной и без одежды в Московской области, еще в 2018 году оставила младшую дочь знакомому мужчине на своей даче. Женщина, по предварительной информации, навещала ее, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.
Ранее говорилось, что полицейские в Талдоме, которые погнались за подозрительным 65-летним мужчиной, нашли в его доме истощенного ребенка 3–4 лет без одежды. В данном помещении отсутствовали средства гигиены и была антисанитарная обстановка.
Согласно данным СМИ, в доме жила орава кошек, а девочка не могла ходить. Ее доставили в больницу вместе со старшей сестрой.
Детский омбудсмен Ксения Мишонова добавила, что у ребенка небольшой недобор веса. Обеих девочек изъяли из семьи, они находятся в больнице под наблюдением врачей.
Мама детей зарегистрирована в Москве. У нее двое девочек – шести и 11 лет. При обнаружении детей она находилась с ними в доме.
Ранее сосед рассказал о мужчине, с которым проживала истощенная девочка в Подмосковье.
В подмосковном доме нашли истощенную девочку
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