Найденная в Талдоме девочка могла жить со знакомым матери с 2018 года

Фото: МВД РФ

Мать девочки, обнаруженная истощенной и без одежды в Московской области, еще в 2018 году оставила младшую дочь знакомому мужчине на своей даче. Женщина, по предварительной информации, навещала ее, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

Ранее говорилось, что полицейские в Талдоме, которые погнались за подозрительным 65-летним мужчиной, нашли в его доме истощенного ребенка 3–4 лет без одежды. В данном помещении отсутствовали средства гигиены и была антисанитарная обстановка.

Согласно данным СМИ, в доме жила орава кошек, а девочка не могла ходить. Ее доставили в больницу вместе со старшей сестрой.

Детский омбудсмен Ксения Мишонова добавила, что у ребенка небольшой недобор веса. Обеих девочек изъяли из семьи, они находятся в больнице под наблюдением врачей.

Мама детей зарегистрирована в Москве. У нее двое девочек – шести и 11 лет. При обнаружении детей она находилась с ними в доме.

Ранее сосед рассказал о мужчине, с которым проживала истощенная девочка в Подмосковье.

